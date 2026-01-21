Τα παιδιά του Ethan Hawke και της Uma Therman σε μια κοινή εμφάνιση
Στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.
ΗMaya Hawke και ο μικρότερος αδελφός της Levon Hawke εμφανίστηκαν μαζί στην επίδειξη μόδας Prada Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου – και η ομοιότητα με τους διάσημους γονείς τους ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητη.
Φτάνοντας χέρι-χέρι και φωτογραφιζόμενοι αγκαλιά, τα δύο αδέρφια απέπνεαν μια ήρεμη ενέργεια στην πρώτη σειρά. Η Maya, 27 ετών, επέλεξε ένα διακριτικό αλλά μοντέρνο look, συνδυάζοντας μια μίνι φούστα με ένα μακρύ γκρι σακάκι, συμπληρώνοντας το σύνολο με κάλτσες και loafers που αναδείκνυαν την αισθητική της Prada. Ο Levon, 24 ετών, συμπλήρωσε το look του με ένα καφέ δερμάτινο μπουφάν πάνω από ένα τυρκουάζ πουλόβερ, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ κλασικής ανδρικής ένδυσης και νεανικής αιχμής.
