Τα παιδιά του Ethan Hawke και της Uma Therman σε μια κοινή εμφάνιση
Τα παιδιά του Ethan Hawke και της Uma Therman σε μια κοινή εμφάνιση

Στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.

Τα παιδιά του Ethan Hawke και της Uma Therman σε μια κοινή εμφάνιση

ΗMaya Hawke και ο μικρότερος αδελφός της Levon Hawke εμφανίστηκαν μαζί στην επίδειξη μόδας Prada Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου – και η ομοιότητα με τους διάσημους γονείς τους ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητη.

 
Φτάνοντας χέρι-χέρι και φωτογραφιζόμενοι αγκαλιά, τα δύο αδέρφια απέπνεαν μια ήρεμη ενέργεια στην πρώτη σειρά. Η Maya, 27 ετών, επέλεξε ένα διακριτικό αλλά μοντέρνο look, συνδυάζοντας μια μίνι φούστα με ένα μακρύ γκρι σακάκι, συμπληρώνοντας το σύνολο με κάλτσες και loafers που αναδείκνυαν την αισθητική της Prada. Ο Levon, 24 ετών, συμπλήρωσε το look του με ένα καφέ δερμάτινο μπουφάν πάνω από ένα τυρκουάζ πουλόβερ, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ κλασικής ανδρικής ένδυσης και νεανικής αιχμής.

