Japanese cheesecake: Η συνταγή για το γλυκό με τα τρία υλικά που έχει τρελάνει το Ίντερνετ (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Japanese cheesecake: Η συνταγή για το γλυκό με τα τρία υλικά που έχει τρελάνει το Ίντερνετ (βίντεο)

Δεν χρειάζεται καν να λερώσετε κατσαρόλες και ταψιά, μπορείτε σε ένα κεσεδάκι γιαούρτι να το φτιάξετε.

Japanese cheesecake: Η συνταγή για το γλυκό με τα τρία υλικά που έχει τρελάνει το Ίντερνετ (βίντεο)
Αν έχετε περάσει λίγο χρόνο στα social media τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σε TikTok και Instagram, σίγουρα έχετε δει τη συνταγή για το Japanese cheesecake. Η απήχηση είναι τέτοια που μας θυμίζει λίγο την περίοδο της καραντίνας, όταν όλοι βλέπαμε συνταγές και δοκιμάζαμε να τις φτιάξουμε. Το συγκεκριμένο trend έχει γίνει τόσο διάσημο που κάποιο το χαρακτηρίζουν γελοίο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης