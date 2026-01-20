Japanese cheesecake: Η συνταγή για το γλυκό με τα τρία υλικά που έχει τρελάνει το Ίντερνετ (βίντεο)
Japanese cheesecake: Η συνταγή για το γλυκό με τα τρία υλικά που έχει τρελάνει το Ίντερνετ (βίντεο)
Δεν χρειάζεται καν να λερώσετε κατσαρόλες και ταψιά, μπορείτε σε ένα κεσεδάκι γιαούρτι να το φτιάξετε.
Αν έχετε περάσει λίγο χρόνο στα social media τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σε TikTok και Instagram, σίγουρα έχετε δει τη συνταγή για το Japanese cheesecake. Η απήχηση είναι τέτοια που μας θυμίζει λίγο την περίοδο της καραντίνας, όταν όλοι βλέπαμε συνταγές και δοκιμάζαμε να τις φτιάξουμε. Το συγκεκριμένο trend έχει γίνει τόσο διάσημο που κάποιο το χαρακτηρίζουν γελοίο.
