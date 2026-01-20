Gabriella Papadakis: H Γαλλίδα Ολυμπιονίκης με καταγωγή από τον Κορυδαλλό Αττικής και την Κρήτη (εικόνες)

ΗGabriella Papadakis, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του καλλιτεχνικού πατινάζ παγκοσμίως, μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ωστόσο το όνομά της βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026.Αφορμή στάθηκε η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, με τίτλο, Pour ne pas disparaître (So as Not to Disappear), που κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο του καλλιτεχνικού πατινάζ, αλλά και μια σημαντική επαγγελματική απώλεια για την ίδια.