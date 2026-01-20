Η Αμάντα Σάιφρεντ συνδύασε το τζιν παντελόνι της με το πιο κομψό trend παπουτσιών
Ένα είδος παπουτσιού που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο casual σύνολο να δείχνει αμέσως πιο εκλεπτυσμένο.
Μία από τις τάσεις στα denim που αναμένεται να κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες είναι τα cigarette jeans. Η γραμμή τους, ούτε skinny, αλλά ούτε και αυστηρά straight έχει ήδη κερδίσει τις fashion insiders και τις celebrities μέσα στο 2026, και η Amanda Seyfried είναι ανάμεσά τους.
