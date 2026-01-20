Η Αμάντα Σάιφρεντ συνδύασε το τζιν παντελόνι της με το πιο κομψό trend παπουτσιών
MARIE CLAIRE

Η Αμάντα Σάιφρεντ συνδύασε το τζιν παντελόνι της με το πιο κομψό trend παπουτσιών

Ένα είδος παπουτσιού που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο casual σύνολο να δείχνει αμέσως πιο εκλεπτυσμένο.

Η Αμάντα Σάιφρεντ συνδύασε το τζιν παντελόνι της με το πιο κομψό trend παπουτσιών
Μία από τις τάσεις στα denim που αναμένεται να κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες είναι τα cigarette jeans. Η γραμμή τους, ούτε skinny, αλλά ούτε και αυστηρά straight έχει ήδη κερδίσει τις fashion insiders και τις celebrities μέσα στο 2026, και η Amanda Seyfried είναι ανάμεσά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης