Ερμής στον Υδροχόο από σήμερα: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
MARIE CLAIRE

Ερμής στον Υδροχόο από σήμερα: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Ποιοι πρέπει να προσέχουν και ποιοι θα δουν την τύχη τους να αλλάζει προς το καλύτερο.

Ερμής στον Υδροχόο από σήμερα: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
ΟΕρμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, της τεχνολογίας, των μετακινήσεων, των συμφωνιών, του εμπορίου και της μάθησης, περνά στο ζώδιο του Υδροχόου στις 20 Ιανουαρίου και θα παραμείνει εκεί έως τις 7 Φεβρουαρίου 2026. Πρόκειται για μια θέση που θεωρείται ουδέτερη για τον ταχύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, αλλά με ξεκάθαρες επιδράσεις στην καθημερινότητα. Ο Ερμής στον Υδροχόο ευνοεί τη σκέψη έξω από τα συνηθισμένα και τις ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι συλλογικά ωφέλιμο.

