Αυστραλία: Άνοδο στις πωλήσεις βιβλίων μετά την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών

Μπορεί η καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών να είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ωστόσο αν μη τι άλλο φαίνεται να έχουμε ένα πρώτο όφελος από το νέο μέτρο, που σε πρώτη φάση εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Αυστραλία: Τα βιβλιοπωλεία αναφέρουν άνοδο στις πωλήσεις των βιβλίων της τάξεως του 3%, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 7 News, ενώ οι γονείς παρατηρούν ικανοποιημένοι τα παιδιά τους να αντικαθιστούν το σκρολάρισμα με το ξεφύλλισμα σελίδων. Στο μεταξύ, αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα στη διαδικτυακή ασφάλεια των ανηλίκων.