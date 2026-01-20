Valentino: Μια ματιά στην πλούσια ιστορία του οίκου
Ο Valentino Garavani, ο μεγάλος δάσκαλος της διαχρονικής κομψότητας στη μόδα, έφυγε από τη ζωή.
ΟValentino Garavani, ο σχεδιαστής που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη του να κάνει τις γυναίκες να νιώθουν μοναδικές, έφυγε από τη ζωή χθες στη Ρώμη σε ηλικία 93 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποίησε το ίδρυμά του, ο εμβληματικός couturier άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.
