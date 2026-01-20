Euphoria: Το τρέιλερ της 3ης σεζόν δείχνει τη Rue σε σοβαρό κίνδυνο

Έπειτα από τέσσερα χρόνια αναμονής, η νέα σεζόν της σειράς Euphoria είναι επιτέλους εδώ. Στις 14 Ιανουαρίου, το HBO παρουσίασε το τρέιλερ της 3ης σεζόν, ανακοινώνοντας ότι η σειρά θα επιστρέψει στις 12 Απριλίου και δίνοντας μια πρώτη γεύση από το τι έχουν κάνει η Rue της Zendaya και οι φίλοι της από τότε που αποφοίτησαν από το λύκειο.Όπως είχε επιβεβαιώσει ο δημιουργός της σειράς Sam Levinson, η νέα σεζόν παρουσιάζει ένα χρονικό άλμα πέντε ετών αντί να συνεχίζει από το σημείο που έμεινε η σειρά στη 2η σεζόν, δείχνοντας την παρέα του East Highland ως ενήλικες. Ωστόσο, μερικοί από τους δαίμονες του Λυκείου εξακολουθούν να τους στοιχειώνουν.Τι συμβαίνει στη Rue;Η Rue φαίνεται να ξεκινάει το δρόμο προς την αποτοξίνωση έπειτα από χρόνια πάλης με τον εθισμό. «Δεν ξέρω αν η ζωή ήταν ακριβώς όπως την ήθελα, αλλά κάπως, για πρώτη φορά, άρχιζα να έχω πίστη», δηλώνει στο voiceover του τρέιλερ. Αλλά η ζωή της ανατρέπεται γρήγορα όταν η πρώην έμπορος ναρκωτικών, Laurie (Martha Kelly), την ενημερώνει ότι εξακολουθεί να έχει χρέη.