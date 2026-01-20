Είναι επίσημο: Το αίσθημα του δέους κάνει καλό στην υγεία μας
Η τέχνη είναι ένας άμεσος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με την βαθιά αίσθηση θαυμασμού.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα στρέφεται όλο και περισσότερο σε ένα συναίσθημα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν άπιαστο ή καθαρά φιλοσοφικό: το δέος. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Washington Post, το να βιώνουμε στιγμές θαυμασμού και βαθιάς συγκίνησης δεν είναι απλώς ψυχικά ωφέλιμο, αλλά έχει μετρήσιμα πλεονεκτήματα για την υγεία μας. Όπως γράφει η αρθρογράφος Dana Milbank, η εμπειρία του δέους μπορεί να είναι τόσο ισχυρή, που να μας αιφνιδιάζει ακόμη και εμάς τους ίδιους.

