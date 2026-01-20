Είναι επίσημο: Το αίσθημα του δέους κάνει καλό στην υγεία μας
Είναι επίσημο: Το αίσθημα του δέους κάνει καλό στην υγεία μας
Η τέχνη είναι ένας άμεσος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με την βαθιά αίσθηση θαυμασμού.
Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα στρέφεται όλο και περισσότερο σε ένα συναίσθημα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν άπιαστο ή καθαρά φιλοσοφικό: το δέος. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Washington Post, το να βιώνουμε στιγμές θαυμασμού και βαθιάς συγκίνησης δεν είναι απλώς ψυχικά ωφέλιμο, αλλά έχει μετρήσιμα πλεονεκτήματα για την υγεία μας. Όπως γράφει η αρθρογράφος Dana Milbank, η εμπειρία του δέους μπορεί να είναι τόσο ισχυρή, που να μας αιφνιδιάζει ακόμη και εμάς τους ίδιους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα