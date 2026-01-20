Άννα Ρεζάν: « Δεν πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τη βία - Στο δημοτικό είχα έναν δάσκαλο ο οποίος χτυπούσε με τον χάρακα»
Άννα Ρεζάν: « Δεν πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τη βία - Στο δημοτικό είχα έναν δάσκαλο ο οποίος χτυπούσε με τον χάρακα»
Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ με επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος. Έρχεται στους κινηματογράφους στις 22 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος (27/01), με τίτλο «Οι δικοί μού άνθρωποι» και διεθνείς διακρίσεις, να φωτίσει άγνωστες ιστορίες ηρωισμού από την εποχή της απόλυτης φρίκης
Η προγιαγιά της Άννας Ρεζάν ήταν ανάμεσα στους Έλληνες Εβραίους που, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαναγκάστηκαν να μπουν σε ένα τρένο προς το άγνωστο και δεν επέστρεψαν. Οι αγαπημένοι της έχασαν για πάντα τα ίχνη της. Όταν, αργότερα, θα γινόταν γνωστή η αληθινή λειτουργία των στρατοπέδων θανάτου, μόνο να υποψιαστούν μπορούσαν τη φρίκη με την οποία είχε έρθει αντιμέτωπη τις τελευταίες μέρες της ζωής της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα