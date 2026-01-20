Άννα Ρεζάν: « Δεν πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τη βία - Στο δημοτικό είχα έναν δάσκαλο ο οποίος χτυπούσε με τον χάρακα»

Η προγιαγιά της Άννας Ρεζάν ήταν ανάμεσα στους Έλληνες Εβραίους που, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαναγκάστηκαν να μπουν σε ένα τρένο προς το άγνωστο και δεν επέστρεψαν. Οι αγαπημένοι της έχασαν για πάντα τα ίχνη της. Όταν, αργότερα, θα γινόταν γνωστή η αληθινή λειτουργία των στρατοπέδων θανάτου, μόνο να υποψιαστούν μπορούσαν τη φρίκη με την οποία είχε έρθει αντιμέτωπη τις τελευταίες μέρες της ζωής της.