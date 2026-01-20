Η Γκουίνεθ Πάλτροου για Βαλεντίνο: «"Βάλε λίγη μάσκαρα", συνήθιζε να με πειράζει»

Ο μεγάλος σχεδιαστής μόδας Valentino Garavani -λάτρης του κόκκινου, εκπληρωτής ονείρων, ρομαντική ιδιοφυΐα που μετέτρεπε τις γυναικείες φαντασιώσεις σε κομψές πραγματικότητες πέρα από κάθε προσδοκία- έφυγε στα 93 του από τη ζωή, στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ανάμεσα στους επώνυμους που τον τίμησαν με αναρτήσεις του ξεχωρίζει η Gwyneth Paltrow, για το σύντομο αλλά πολύ προσωπικό πορτρέτο του που σκιαγραφεί στο Instagram, το οποίο συνοδεύει με μια παλιά φωτογραφία τους, όπου του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο.