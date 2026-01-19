Οι πιο stylish τρόποι να φορέσουμε καπέλα και σκουφάκια τον χειμώνα

Με έμπνευση από τη street style σκηνή του Μιλάνου.



Ο χειμώνας μπήκε δυναμικά, φέρνοντας μαζί του χαμηλές θερμοκρασίες, βροχερό σκηνικό και σε ορισμένες περιοχές ακόμα και χιονοπτώσεις. Εκτός από τα ζεστά πλεκτά, τα χοντρά πανωφόρια, τις δερμάτινες μπότες και τα κασκόλ μας, η καθημερινότητα απαιτεί πλέον και ένα καπέλο ή σκουφάκι που μας κρατά ζεστές και προστατεύει τα μαλλιά μας από την υγρασία και τον αέρα.





Παρόλο που στη χώρα μας τα καπέλα δεν αποτελούν βασικό στοιχείο του καθημερινού styling όσο σε άλλες χώρες, οι καιρικές συνθήκες αυτή την περίοδο μάς δίνουν την ιδανική αφορμή να τα εντάξουμε στις εμφανίσεις μας από το πρωί έως το βράδυ, προσθέτοντας στιλ και χαρακτήρα σε κάθε look.

19.01.2026, 18:00