Μαίρη Συνατσάκη: Το ταξίδι στο Παρίσι με την Αθηνά Οικονομάκου και ο μεγάλος φόβος που ξεπέρασε (φωτογραφίες-βίντεο)
Μαίρη Συνατσάκη: Το ταξίδι στο Παρίσι με την Αθηνά Οικονομάκου και ο μεγάλος φόβος που ξεπέρασε (φωτογραφίες-βίντεο)
Το 2026 ξεκίνησε δυναμικά για τη Youtuber.
Στο Παρίσι βρέθηκε για λίγες ημέρες η Μαίρη Συνατσάκη και μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram τις εμπειρίες της. Όπως αποκάλυψε σε διάφορα video που ανήρτησε βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για επαγγελματικούς λόγους με συνεργάτιδές της και τη συνυδρίτρια του brand ρούχων της, Project Soma, Αθηνά Οικονομάκου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα