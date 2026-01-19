Μαίρη Συνατσάκη: Το ταξίδι στο Παρίσι με την Αθηνά Οικονομάκου και ο μεγάλος φόβος που ξεπέρασε (φωτογραφίες-βίντεο)
Μαίρη Συνατσάκη: Το ταξίδι στο Παρίσι με την Αθηνά Οικονομάκου και ο μεγάλος φόβος που ξεπέρασε (φωτογραφίες-βίντεο)

Το 2026 ξεκίνησε δυναμικά για τη Youtuber.

Μαίρη Συνατσάκη: Το ταξίδι στο Παρίσι με την Αθηνά Οικονομάκου και ο μεγάλος φόβος που ξεπέρασε (φωτογραφίες-βίντεο)
Στο Παρίσι βρέθηκε για λίγες ημέρες η Μαίρη Συνατσάκη και μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram τις εμπειρίες της. Όπως αποκάλυψε σε διάφορα video που ανήρτησε βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για επαγγελματικούς λόγους με συνεργάτιδές της και τη συνυδρίτρια του brand ρούχων της, Project Soma, Αθηνά Οικονομάκου.

