Dry Shampoo: Μήπως το χρησιμοποιείτε με λάθος τρόπο;

Τα tips & tricks που αλλάζουν εντελώς το αποτέλεσμα.



Το dry shampoo είναι ένα από τα αγαπημένα μας προϊόντα μαλλιών και όχι άδικα αφού είναι σωτήριο. Τα πρωινά που δεν προλαβαίνουμε λούσιμο, τις μέρες που το πρόγραμμα είναι γεμάτο ή όταν θέλουμε απλώς να παρατείνουμε λίγο ακόμα το χτένισμά μας, είναι εκεί για να μας σώσει. Παρ’ όλα αυτά, όσο εύκολο κι αν φαίνεται, υπάρχει σωστός τρόπος χρήσης και αν δεν τον ακολουθούμε, το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει θαμπό, βαρύ ή με ανεπιθύμητα υπολείμματα.





Το dry shampoo είναι ένα προϊόν χωρίς νερό, συνήθως σε μορφή spray ή πούδρας, που εφαρμόζεται στο τριχωτό για να απορροφήσει τη λιπαρότητα και να κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο φρέσκα ανάμεσα στα λουσίματα. Οι περισσότερες συνθέσεις βασίζονται σε άμυλο ή άργιλο, ενώ πλέον υπάρχουν επιλογές με πρόσθετα συστατικά περιποίησης αλλά και tinted φόρμουλες για διαφορετικά χρώματα μαλλιών. Αν έχουμε ευαίσθητο τριχωτό, αξίζει να κοιτάμε προσεκτικά τα συστατικά και να αποφεύγουμε έντονα αρώματα ή υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

19.01.2026, 14:30