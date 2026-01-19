H Γκουίνεθ Πάλτροου φόρεσε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα τζιν για το 2026
MARIE CLAIRE

H Γκουίνεθ Πάλτροου φόρεσε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα τζιν για το 2026

Με ένα total look από τον οίκο Givenchy.

H Γκουίνεθ Πάλτροου φόρεσε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα τζιν για το 2026
Ο Ιανουάριος μπορεί συχνά να μας δυσκολεύει στο κομμάτι του ντυσίματος, ειδικά όταν έξω βρέχει και ο ουρανός είναι μουντός. Την κατάλληλη στιγμή, όμως, η έμπνευση ήρθε από μια όχι και τόσο απρόσμενη πηγή: την Gwyneth Paltrow. Στην promo περιοδεία για το Marty Supreme, που έχει αποσπάσει καθολικά διθυραμβικές κριτικές, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σύνολο που κερδίζει εύκολα στις λεπτομέρειες και στην αποτελεσματικότητα: ένα δερμάτινο bomber, λευκό πουκάμισο και ένα tailored τζιν, όλα από τον οίκο Givenchy.

