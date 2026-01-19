Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη Σάλμα Χάγιεκ σε ραντεβού - Πώς αντέδρασε η ηθοποιός (βίντεο)

ΗSalma Hayek είναι μία από τις πιο εμβληματικές και γοητευτικές παρουσίες του Χόλιγουντ. Κατά καιρούς έχει απασχολήσει, πέρα από τις επαγγελματικές της επιλογές και με την προσωπική της ζωή. Ο γάμος της με τον François-Henri Pinault, το 2009, είχε συζητηθεί πολύ. Ωστόσο, με την εντυπωσιακή της παρουσία και την ισχυρή προσωπικότητά της, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι έχει δεχτεί πολλές ερωτικές προσεγγίσεις στη ζωή της. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζατε είναι ότι ανάμεσά σε εκείνους που την προσέγγισαν για ένα ραντεβού ήταν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump.Η ίδια η ηθοποιός έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι απέρριψε τις ερωτικές προθέσεις του πριν από αρκετά χρόνια και ότι εκείνος αντέδρασε επιχειρώντας να τη μειώσει δημόσια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BuzzFeed, ο Donald Trump φέρεται να της ζήτησε να βγουν ραντεβού, όμως η ηθοποιός αρνήθηκε, καθώς τότε βρισκόταν ήδη σε σχέση.Όπως υποστηρίζεται, μετά την απόρριψη, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να προσπάθησε να τη διαβάλλει μέσω δημοσιευμάτων στο National Enquirer, τα οποία υπονοούσαν ότι η Salma Hayek ήταν «πολύ κοντή» για τα γούστα του. Η ίδια μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή El Show del Mandril στο Radio Centro, περιγράφοντας πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία.«Όταν γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, είχα ήδη σύντροφο, και προσπάθησε να γίνει φίλος του για να πάρει το σταθερό μου τηλέφωνο», ανέφερε. «Τελικά πήρε τον αριθμό μου και άρχισε να με καλεί για να με προσκαλέσει να βγούμε».Μάλιστα, όταν κυκλοφόρησε το δημοσίευμα που αφορούσε το ύψος της, ο Trump επικοινώνησε ξανά μαζί της. Όπως θυμάται η Hayek, της άφησε μήνυμα λέγοντας: «Μπορείς να το πιστέψεις αυτό; Ποιος θα έλεγε κάτι τέτοιο; Δεν θέλω ο κόσμος να νομίζει κάτι τέτοιο για εσένα».