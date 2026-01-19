Άστον Κούτσερ: Όταν τον απέρριψε ο οίκος Gucci γιατί δεν ήταν «αρκετά όμορφος»
Άστον Κούτσερ: Όταν τον απέρριψε ο οίκος Gucci γιατί δεν ήταν «αρκετά όμορφος»
Το περιστατικό αποκάλυψε με αφορμή τον νέο, πρωταγωνιστικό ρόλο του στη σειρά «The Beauty» του Ryan Murphy
Ο Ashton Kutcher είναι, ίσως, ο τελευταίος άνθρωπος που θα περίμενε κάποιος να απορριφθεί λόγω εμφάνισης, κι όμως του συνέβη, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στους δημοσιογράφους, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα τηλεοπτική σειρά του Ryan Murphy «The Beauty».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα