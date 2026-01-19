Άστον Κούτσερ: Όταν τον απέρριψε ο οίκος Gucci γιατί δεν ήταν «αρκετά όμορφος»

Ο Ashton Kutcher είναι, ίσως, ο τελευταίος άνθρωπος που θα περίμενε κάποιος να απορριφθεί λόγω εμφάνισης, κι όμως του συνέβη, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στους δημοσιογράφους, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα τηλεοπτική σειρά του Ryan Murphy «The Beauty».