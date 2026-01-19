Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Σάρωσε η «Συναισθηματική αξία» - Το βραβείο που πήρε η «Βουγονία» του Λάνθιμου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Σάρωσε η «Συναισθηματική αξία» - Το βραβείο που πήρε η «Βουγονία» του Λάνθιμου
Το νέο φιλμ του Joachim Trier συγκέντρωσε έξι βραβεία, μεταξύ αυτών και της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας
Η«Συναισθηματική αξία» του Νορβηγού σκηνοθέτη Joachim Trier ήταν η ταινία που σάρωσε στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με έξι βραβεία, μεταξύ αυτών και της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, για να ακολουθήσει το «Sirat» του Oliver Laxe με πέντε διακρίσεις.
