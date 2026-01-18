Marion και James: Τα παιδιά που διέκοψαν τη διάσημη live συνέντευξη του BBC έχουν πλέον μεγαλώσει

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τη στιγμή που δύο μικρά παιδιά διέκοψαν απρόσμενα μια ζωντανή συνέντευξη στο BBC World News, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγαπημένα viral στιγμιότυπα στην ιστορία του διαδικτύου. Το περιστατικό σημειώθηκε το 2017, όταν ο Professor Robert Kelly μιλούσε από το σπίτι του στη Νότια Κορέα για την πολιτική κατάσταση της χώρας, σε ζωντανή σύνδεση με τον δημοσιογράφο Clive Myrie.