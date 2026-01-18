Marion και James: Τα παιδιά που διέκοψαν τη διάσημη live συνέντευξη του BBC έχουν πλέον μεγαλώσει
Επτά χρόνια μετά το viral στιγμιότυπο του 2017, το internet θυμάται ακόμη μία από τις πιο αυθόρμητες στιγμές της τηλεόρασης.

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τη στιγμή που δύο μικρά παιδιά διέκοψαν απρόσμενα μια ζωντανή συνέντευξη στο BBC World News, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγαπημένα viral στιγμιότυπα στην ιστορία του διαδικτύου. Το περιστατικό σημειώθηκε το 2017, όταν ο Professor Robert Kelly μιλούσε από το σπίτι του στη Νότια Κορέα για την πολιτική κατάσταση της χώρας, σε ζωντανή σύνδεση με τον δημοσιογράφο Clive Myrie.

