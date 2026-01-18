Μόδα 2026: Η εκκεντρικότητα επιστρέφει
Μόδα 2026: Η εκκεντρικότητα επιστρέφει

Από κουρέματα και μακιγιάζ εως ρούχα και αξεσουάρ, η μόδα προσεγγίζει ξανά την παιχνιδιάρικη πλευρά της.

Μόδα 2026: Η εκκεντρικότητα επιστρέφει
Ξεχάστε τον μινιμαλισμό των 90s, την απλότητα και την προσπάθεια διακριτικών εμφανίσεων. Το 2026 η μόδα βαρέθηκε να είναι ήσυχη και επιστρέφει χρωματιστή, υπερβολική και θορυβώδης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

