Jennifer Lawrence: «Όλοι έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη για τον ρόλο της Sharon Tate»

Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε πρόσφατα ότι το όνομά της είχε προταθεί για τον ρόλο της Sharon Tate στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood του Quentin Tarantino, ωστόσο η επιλογή του καστ κατέληξε τελικά στη Margot Robbie. Όπως εξήγησε η ίδια, η συζήτηση γύρω από τον ρόλο δεν προχώρησε ποτέ, καθώς – σύμφωνα με όσα άκουσε – η εξωτερική της εμφάνιση θεωρήθηκε καθοριστικός παράγοντας.