Jennifer Lawrence: «Όλοι έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη για τον ρόλο της Sharon Tate»
Jennifer Lawrence: «Όλοι έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη για τον ρόλο της Sharon Tate»
Η ηθοποιός μιλά για τον ρόλο που δεν πήρε ποτέ και για τα πρότυπα ομορφιάς που εξακολουθούν να καθορίζουν τις επιλογές στο Hollywood.
Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε πρόσφατα ότι το όνομά της είχε προταθεί για τον ρόλο της Sharon Tate στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood του Quentin Tarantino, ωστόσο η επιλογή του καστ κατέληξε τελικά στη Margot Robbie. Όπως εξήγησε η ίδια, η συζήτηση γύρω από τον ρόλο δεν προχώρησε ποτέ, καθώς – σύμφωνα με όσα άκουσε – η εξωτερική της εμφάνιση θεωρήθηκε καθοριστικός παράγοντας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα