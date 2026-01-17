Jennifer Lawrence: «Όλοι έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη για τον ρόλο της Sharon Tate»
Jennifer Lawrence: «Όλοι έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη για τον ρόλο της Sharon Tate»

Η ηθοποιός μιλά για τον ρόλο που δεν πήρε ποτέ και για τα πρότυπα ομορφιάς που εξακολουθούν να καθορίζουν τις επιλογές στο Hollywood.

Jennifer Lawrence: «Όλοι έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη για τον ρόλο της Sharon Tate»
Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε πρόσφατα ότι το όνομά της είχε προταθεί για τον ρόλο της Sharon Tate στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood του Quentin Tarantino, ωστόσο η επιλογή του καστ κατέληξε τελικά στη Margot Robbie. Όπως εξήγησε η ίδια, η συζήτηση γύρω από τον ρόλο δεν προχώρησε ποτέ, καθώς – σύμφωνα με όσα άκουσε – η εξωτερική της εμφάνιση θεωρήθηκε καθοριστικός παράγοντας.

