Kylie Jenner και Timothée Chalamet: «Ζουν μαζί και είναι σαν να είναι παντρεμένοι»
Πηγές λένε ότι το ζευγάρι ζει μαζί στο Λος Άντζελες εδώ και πάνω από έναν χρόνο και η σχέση τους είναι πολύ σοβαρή.
Η σχέση ανάμεσα στην Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet θεωρείται από πολλές κοντινές στο ζευγάρι πηγές ως ένα από τα πιο σταθερά και σοβαρά ειδύλλια της showbiz. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι δύο σταρ ζουν μαζί στο Λος Άντζελες για παραπάνω από 1 χρόνο, με κάποια ρεπορτάζ να σημειώνουν ότι η καθημερινότητά τους είναι «σαν να είναι ήδη παντρεμένοι» αν και δεν υπάρχει επίσημος αρραβώνας.
