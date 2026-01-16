Χάρι Στάιλς: Η ανακοίνωση για το νέο του άλμπουμ και η επιστροφή του στη σκηνή
Χάρι Στάιλς: Η ανακοίνωση για το νέο του άλμπουμ και η επιστροφή του στη σκηνή

Έρχεται τον Μάρτιο

Χάρι Στάιλς: Η ανακοίνωση για το νέο του άλμπουμ και η επιστροφή του στη σκηνή
Ο Harry Styles επιβεβαίωσε χθες αυτό που οι fans του περίμεναν εδώ και μήνες: Την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την επιστροφή του μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, βάζοντας τέλος στις φήμες και στις εικασίες που κυκλοφορούσαν από το τέλος του 2025.

