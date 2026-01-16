Έλενα Τοπαλίδου: «Η τέχνη και η μητρότητα είναι τα πιο ισχυρά πράγματα στη ζωή μου»
Έλενα Τοπαλίδου: «Η τέχνη και η μητρότητα είναι τα πιο ισχυρά πράγματα στη ζωή μου»
Με αφετηρία την «Έντα» -όχι του Ίψεν αλλά των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη- η μοναδική στο είδος της ηθοποιός και χορεύτρια, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, μάς υποδέχεται σε ό,τι θα ήθελε να είναι μια νέα εποχή στη ζωή της
Αν έχεις παρακολουθήσει μια ηθοποιό να μεταμορφώνεται επί σκηνής, ίσως αναρωτηθείς: Μήπως στη συνέντευξή μας υποδύεται έναν ακόμα ρόλο; Η απάντηση είναι ίσως, αλλά δεν πειράζει. Όταν λέω στη Έλενα Τοπαλίδου ότι ζηλεύω τους ηθοποιούς γιατί συνεχίζουν να παίζουν τα παιχνίδια ρόλων που παίζουν τα παιδιά για να νιώθουν πιο δυνατά, να βρίσκουν εργαλεία και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις, απαντάει ότι αυτό το κάνει ο καθένας μας, με έναν τρόπο: «Εσύ, ξέρω ‘γω, στο σπίτι σου, με το παιδί σου, έχεις τον ρόλο της μάνας και μετά βγαίνεις έξω και επιλέγεις έναν άλλο ρόλο». Οι ρόλοι μάς εξυπηρετούν, συμφωνεί. «Γιατί μέσα από αυτούς ανακαλύπτουμε και πράγματα για εμάς, αν έχουμε στ’ αλήθεια την επιθυμία να κοιτάξουμε μέσα μας». Οι ρόλοι μας είναι εμείς και εμείς είμαστε οι ρόλοι μας. Τα όρια ανάμεσα στην υποκριτική και τον «αληθινό» εαυτό μας είναι ούτως ή άλλως ρευστά.
