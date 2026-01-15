Σε ποιον μιλούσε ο Leonardo Di Caprio στο viral video από τις Χρυσές Σφαίρες;
Σε ποιον μιλούσε ο Leonardo Di Caprio στο viral video από τις Χρυσές Σφαίρες;
Το αποκάλυψε η νικήτρια της βραδιάς και συνεργάτιδά του στην ταινία One Battle After Another, Teyana Taylor.
Πολλές είναι οι στιγμές που θα θυμόμαστε από την τελετή απονομής των φετινών βραβείων Χρυσές Σφαίρες. Το χειροκρότημα στη Julia Roberts, τα φιλιά του Timothee Chalamet και της Kylie Jenner, αλλά και οι δηλώσεις του Mark Ruffalo στις κάμερες σχετικά με την πολιτική του Donald Trump και την επίθεσή του στη Βενεζουέλα.
Εκείνη όμως η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας, μιας και ήδη από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε παίζει παντού, είναι το video με τον Leonardo Di Caprio να μιλά με νοήματα προς κάποιον μέσα στην αίθουσα
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Εκείνη όμως η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας, μιας και ήδη από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε παίζει παντού, είναι το video με τον Leonardo Di Caprio να μιλά με νοήματα προς κάποιον μέσα στην αίθουσα
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα