Σε ποιον μιλούσε ο Leonardo Di Caprio στο viral video από τις Χρυσές Σφαίρες;
Το αποκάλυψε η νικήτρια της βραδιάς και συνεργάτιδά του στην ταινία One Battle After Another, Teyana Taylor.

Πολλές είναι οι στιγμές που θα θυμόμαστε από την τελετή απονομής των φετινών βραβείων Χρυσές Σφαίρες. Το χειροκρότημα στη Julia Roberts, τα φιλιά του Timothee Chalamet και της Kylie Jenner, αλλά και οι δηλώσεις του Mark Ruffalo στις κάμερες σχετικά με την πολιτική του Donald Trump και την επίθεσή του στη Βενεζουέλα.

 
Εκείνη όμως η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας, μιας και ήδη από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε παίζει παντού, είναι το video με τον Leonardo Di Caprio να μιλά με νοήματα προς κάποιον μέσα στην αίθουσα

