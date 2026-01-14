Πώς θα αποκτήσετε πιο υγιή μαλλιά το 2026

Η νέα χρονιά είναι η ιδανική στιγμή για restart και αν κάτι αξίζει πραγματικά να επενδύσετε, είναι η υγεία των μαλλιών σας. Γιατί το ωραιότερο χρώμα και το πιο flawless styling δεν μπορούν να έχουν διάρκεια όταν η τρίχα από κάτω είναι αφυδατωμένη, εύθραυστη ή ταλαιπωρημένη. Με όλο και περισσότερους ανθρώπους να μιλούν για breakage, ξηρότητα και θαμπάδα, η υγεία των μαλλιών, γίνεται ο beauty στόχος του 2026. Και πλέον είναι ξεκάθαρο: όμορφα μαλλιά σημαίνει πρώτα υγιή μαλλιά. Ποια είναι όμως τα μυστικά που θα σας χαρίσουν υπέροχα μαλλιά;