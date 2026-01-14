Τρεις παραστάσεις-διαμάντια που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο μας

Καθώς ο κόσμος μας μοιάζει όλο και περισσότερο μπερδεμένος και βίαιος, το θέατρο μπορεί να αναδειχθεί όχι μόνο σε -πρόσκαιρο έστω- συναισθηματικό καταφύγιο αλλά και σε εργαλείο ερμηνείας και κατανόησης των όσων συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας.Και τις δύο αυτές λειτουργίες επιτελούν τρεις παραστάσεις που μπορεί να μην υποστηρίζονται από μεγάλους οργανισμούς και ιδρύματα αλλά προέρχονται από ομάδες και δημιουργούς που, εδώ και λιγότερα ή περισσότερα χρόνια ο καθένας, χαράζουν με δυσκολία αλλά συνέπεια τη διαδρομή τους στον χώρο. Αξίζει να τις αναζητήσουμε – τη μία από αυτές, μάλιστα, άμεσα, γιατί ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα την Τρίτη 20/11.