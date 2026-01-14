Μακιγιάζ σε ψυχρούς τόνους: Τι είναι και γιατί κυριαρχεί στα make-up trends

Το τελευταίο διάστημα, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι στα social media, έχει διαδοθεί αρκετά έντονα και γρήγορα, μία τάση στο make-up και αυτή είναι το μακιγιάζ σε ψυχρούς τόνους, ή αλλιώς cool-toned make-up. Οι creators και οι make-up artists, φαίνεται να ενθουσιάζονται πολύ με αυτό το trend, το οποίο αναδημιουργούν συνεχώς με κάποιες παραλλαγές. Ωστόσο, παρά τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να γίνει ένα μακιγιάζ με βάση τους ψυχρούς τόνους, υπάρχουν και κάποια βασικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα.