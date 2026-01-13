Τα πιο κομψά καμηλό παλτό της φετινής σεζόν
MARIE CLAIRE

Τα πιο κομψά καμηλό παλτό της φετινής σεζόν

Το απόλυτο κομμάτι στο οποίο αξίζει κανείς να επενδύσει.

Τα πιο κομψά καμηλό παλτό της φετινής σεζόν
Αν πρόκειται να επενδύσετε σε ένα πράγμα μόνο για τις επόμενες σεζόν, το καλύτερο στοίχημά σας είναι ένα καλό καμηλό παλτό. Κομψό, κολακευτικό, διαχρονικό και ευέλικτο, αποτελεί δύναμη για την γκαρνταρόμπα κι εμείς δεν είμαστε οι μόνες που το υποστηρίζουμε. Κάθε χρόνο οι πιο κομψές editors και διασημότητες συνεχίζουν να επιλέγουν σταθερά το κλασικό αυτό παλτό υπέρ των άλλων επιλογών, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το παγκοσμίως λατρεμένο ρούχο παραμένει το απόλυτο κομμάτι που αξίζει κανείς να επενδύσει.

