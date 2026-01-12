Μια πολύ καλή εβδομάδα ξεκίνησε για αυτά τα τρία ζώδια

Από τις 12 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια φαίνεται πως ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις της εβδομάδας. Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η Σελήνη περνά στον Τοξότη και φέρνει μαζί της αισιοδοξία και ελπίδα. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η Αφροδίτη μπαίνει στον Υδροχόο, λίγο πριν από τη Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου. Αυτές οι όψεις μας βοηθούν να κρατήσουμε το βλέμμα μας στραμμένο στους στόχους μας για το επόμενο εξάμηνο. Πρόκειται για μια ζωντανή και δυναμική περίοδο, που λειτουργεί ως προετοιμασία για τη χρονιά που ξεκίνησε και μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε πιο συνειδητά τα ηνία της ζωής μας.