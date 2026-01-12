Ενώ κάποιοι αναρωτιούνται αν τα μεγάλα σπίτια φέρνουν την ευτυχία, άλλοι αγωνιούν να καλύψουν το κόστος μιας στέγης

Τα μεγάλα αμερικανικά σπίτια έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο του Αμερικανικού Ονείρου, το οποίο όμως τώρα έρχεται να αμφισβητήσει ένα νέο άρθρο της Washington Post. Ο αρθρογράφος, Michael J. Coren, γράφει ότι ενώ έχει διπλασιαστεί το μέγεθος των σπιτιών, δεν ισχύει το ίδιο και με τους δείκτες ικανοποίησης των ενοίκων τους από τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, παρόλο που μετά τη μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι το επίπεδο ικανοποίησης εκτοξεύεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, σύντομα φαίνεται να επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα – σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, πέφτει ακόμα πιο χαμηλά.