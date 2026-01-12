Τζέικομπ Ελόρντι: Το τρυφερό φιλί στους -επίσης ψηλούς- γονείς του στις Χρυσές Σφαίρες (βίντεο)

Μπορεί ο Jacob Elordi να μη βραβεύτηκε τελικά στις Χρυσές Σφαίρες 2026 για τον ρόλο του στην ταινία «Φρανκενστάιν» σε σκηνοθεσία Guillermo del Toro, για τον οποίο θεωρούταν φαβορί, αλλά αν υπήρχε βραβείο καλύτερου γιου μάλλον θα το είχε εξασφαλίσει, από ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τους γονείς του μπροστά στις κάμερες.