Το σχόλιο της Τζούλια Ρόμπερτς μετά το χειροκρότημα στις Χρυσές Σφαίρες και η αγκαλιά με τον σύζυγό της (βίντεο)

Μπορεί η Julia Roberts να μην κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία της στα Golden Globes 2026, όμως η αγάπη του κοινού ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός γνώρισε μια εντυπωσιακή αποθέωση από το κοινό, όταν ανέβηκε στη σκηνή του Beverly Hilton για να παρουσιάσει ένα από τα τελευταία βραβεία της βραδιάς.Καθώς η Julia Roberts εμφανίστηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Κωμωδία ή Μιούζικαλ, μεγάλο μέρος της αίθουσας σηκώθηκε όρθιο, χαρίζοντάς της ένα θερμό standing ovation. Εκείνη δεν έκρυψε τη χαρά της, ευχαρίστησε το κοινό και με χιούμορ παρότρυνε όσους είχαν μείνει καθιστοί να συμμετάσχουν, απευθυνόμενη ακόμη και στην Emma Stone, που βρισκόταν στο ακροατήριο.«Θα είμαι ανυπόφορη για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ», σχολίασε γελώντας, προσθέτοντας πως ήταν «μια υπέροχη βραδιά για να είσαι καλλιτέχνης» και πως το 2026 ξεκινά «με τον καλύτερο τρόπο».