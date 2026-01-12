Χρυσές Σφαίρες 2026: «Μια μάχη μετά την άλλη», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές

Ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των σπουδαίων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες 2026, που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ. Διεξάχθηκε στο Λος Άντζελες και ανέδειξε σε μεγάλους νικητές τις ταινίες «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Hamnet» και τη μίνι τηλεοπτική σειρά «Adolescence».