Χρυσές Σφαίρες 2026: «Μια μάχη μετά την άλλη», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές
Χρυσές Σφαίρες 2026: «Μια μάχη μετά την άλλη», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές
Ολοκληρώθηκε η απονομή των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων
Ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των σπουδαίων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες 2026, που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ. Διεξάχθηκε στο Λος Άντζελες και ανέδειξε σε μεγάλους νικητές τις ταινίες «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Hamnet» και τη μίνι τηλεοπτική σειρά «Adolescence».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα