ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Χρυσές Σφαίρες 2026: «Μια μάχη μετά την άλλη», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές
MARIE CLAIRE

Χρυσές Σφαίρες 2026: «Μια μάχη μετά την άλλη», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές

Ολοκληρώθηκε η απονομή των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων

Χρυσές Σφαίρες 2026: «Μια μάχη μετά την άλλη», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές
Ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των σπουδαίων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες 2026, που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ. Διεξάχθηκε στο Λος Άντζελες και ανέδειξε σε μεγάλους νικητές τις ταινίες «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Hamnet» και τη μίνι τηλεοπτική σειρά «Adolescence».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης