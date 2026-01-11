Η Pamela Anderson επέστρεψε στο χαρακτηριστικό πλατινέ ξανθό της
Η Pamela Anderson επέστρεψε στο χαρακτηριστικό πλατινέ ξανθό της
Το νέο της hair look είναι εμπνευσμένο από τη Jeanne Moreau και την ταινία La Baie des Anges.
Η Pamela Anderson επιστρέφει εκεί που την αγαπήσαμε περισσότερο, στο iconic platinum blonde, και το κάνει με έναν τρόπο που δείχνει πιο σύγχρονος και πιο κομψός από ποτέ. Μετά από μια μικρή παύση από τα social media, μας καλησπέρισε ξανά με νέες φωτογραφίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες και φυσικά με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα