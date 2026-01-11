Η Pamela Anderson επέστρεψε στο χαρακτηριστικό πλατινέ ξανθό της
Το νέο της hair look είναι εμπνευσμένο από τη Jeanne Moreau και την ταινία La Baie des Anges.

Η Pamela Anderson επιστρέφει εκεί που την αγαπήσαμε περισσότερο, στο iconic platinum blonde, και το κάνει με έναν τρόπο που δείχνει πιο σύγχρονος και πιο κομψός από ποτέ. Μετά από μια μικρή παύση από τα social media, μας καλησπέρισε ξανά με νέες φωτογραφίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες και φυσικά με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά.
