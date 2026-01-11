Νέος νόμος στην Καλιφόρνια υποχρεώνει τις ασφαλιστικές να καλύπτουν θεραπείες υπογονιμότητας
Νέος νόμος στην Καλιφόρνια υποχρεώνει τις ασφαλιστικές να καλύπτουν θεραπείες υπογονιμότητας

Εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση μπαίνουν στην ασφαλιστική κάλυψη.

Ένας νέος νόμος στην Καλιφόρνια αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υπογονιμότητα και φέρνει επιτέλους ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Από την 1η Ιανουαρίου, οι μεγάλες ομαδικές ασφαλιστικές εταιρείες υγείας στην πολιτεία, δηλαδή όσες καλύπτουν εργοδότες με τουλάχιστον εκατό εργαζομένους, θα υποχρεούνται να καλύπτουν τη διάγνωση και τη θεραπεία της υπογονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της κρυοσυντήρησης και της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 
Η υπογονιμότητα αφορά περίπου το 9% των ανδρών και το 11% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία παραμένει για πολλούς μοναχική, ψυχολογικά εξαντλητική και συχνά παρεξηγημένη. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτό που περνούν, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν έντονο άγχος, απογοήτευση και οικονομική πίεση.
