«Έχουμε και Λέμε»: Γιατί δεν κρατάμε τα New Year’s resolutions;

H πρώτη Παρασκευή του Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως «Quitter’s Day», καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν να εγκαταλείπουν τους στόχους που έβαλαν την Πρωτοχρονιά. Ξεκινάμε το νέο έτος με ενθουσιασμό, λίστες, προσδοκίες και καταλήγουμε, πολύ σύντομα, με ματαίωση και ενοχές.





Σε αυτό το επεισόδιο η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξηγεί ακριβώς για ποιο λόγο τα μεγαλεπίβολα σχέδιά μας αποτυγχάνουν, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε φέτος, για πρώτη φορά, να σχεδιάσουμε πλάνα ρεαλιστικά, που μπορούν να φέρουν τα πολυπόθητα αποτέλεσματα.

10.01.2026, 10:00