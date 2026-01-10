«Έχουμε και Λέμε»: Γιατί δεν κρατάμε τα New Year’s resolutions;
MARIE CLAIRE

«Έχουμε και Λέμε»: Γιατί δεν κρατάμε τα New Year’s resolutions;

Ξεκινάμε το νέο έτος με ενθουσιασμό, λίστες, προσδοκίες και καταλήγουμε, πολύ σύντομα, με ματαίωση και ενοχές.

«Έχουμε και Λέμε»: Γιατί δεν κρατάμε τα New Year’s resolutions;
H πρώτη Παρασκευή του Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως «Quitter’s Day», καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν να εγκαταλείπουν τους στόχους που έβαλαν την Πρωτοχρονιά. Ξεκινάμε το νέο έτος με ενθουσιασμό, λίστες, προσδοκίες και καταλήγουμε, πολύ σύντομα, με ματαίωση και ενοχές.

 
Σε αυτό το επεισόδιο η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξηγεί ακριβώς για ποιο λόγο τα μεγαλεπίβολα σχέδιά μας αποτυγχάνουν, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε φέτος, για πρώτη φορά, να σχεδιάσουμε πλάνα ρεαλιστικά, που μπορούν να φέρουν τα πολυπόθητα αποτέλεσματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης