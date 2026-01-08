Mandy Moore: «Είμαι ευγνώμων, αλλά έχω και μια θλίψη που δεν θα ξανά μείνω έγκυος»
Mandy Moore: «Είμαι ευγνώμων, αλλά έχω και μια θλίψη που δεν θα ξανά μείνω έγκυος»
Η ηθοποιός μιλά ανοιχτά για το τέλος της γονιμότητας και τη συναισθηματική πλευρά της μητρότητας.
Η Mandy Moore ήταν πάντα ανοιχτή σχετικά με το ταξίδι της στη γονιμότητα. Διαγνώστηκε με μια σπάνια αιματολογική διαταραχή όταν περίμενε το πρώτο της παιδί το 2020. Αφού συνειδητοποίησε πόσο υποερευνημένη είναι στην πραγματικότητα η υγεία των γυναικών, το 2024, ενώ περίμενε το τρίτο της παιδί, συνεργάστηκε με την Perelel, μια εταιρεία βιταμινών και ομάδα υπεράσπισης, για να ζητήσει αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης που διατίθεται για την έρευνα για την υγεία των γυναικών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα