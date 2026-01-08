Hailey Bieber: Αναβίωσε την εμβληματική καμπάνια της Gisele Bündchen για τη Victoria’s Secret από το 2001

Για την φετινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Hailey Bieber επανερμηνεύει μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της μόδας των early 00s, φέρνοντας στο σήμερα τη θρυλική καμπάνια της Gisele Bündchen για τη Victoria’s Secret από το 2001. Η συγκεκριμένη καμπάνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αναβίωση με όρους νοσταλγίας, αφού στην πραγματικότητα είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο εποχές που καθόρισαν –και συνεχίζουν να καθορίζουν– το πώς αντιλαμβανόμαστε το lingerie, τη θηλυκότητα και τη δύναμη της εικόνας.