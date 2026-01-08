Hailey Bieber: Αναβίωσε την εμβληματική καμπάνια της Gisele Bündchen για τη Victoria’s Secret από το 2001
Hailey Bieber: Αναβίωσε την εμβληματική καμπάνια της Gisele Bündchen για τη Victoria’s Secret από το 2001
Εν όψει της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.
Για την φετινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Hailey Bieber επανερμηνεύει μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της μόδας των early 00s, φέρνοντας στο σήμερα τη θρυλική καμπάνια της Gisele Bündchen για τη Victoria’s Secret από το 2001. Η συγκεκριμένη καμπάνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αναβίωση με όρους νοσταλγίας, αφού στην πραγματικότητα είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο εποχές που καθόρισαν –και συνεχίζουν να καθορίζουν– το πώς αντιλαμβανόμαστε το lingerie, τη θηλυκότητα και τη δύναμη της εικόνας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα