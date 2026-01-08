Αυτό είναι το αρχοντικό σπίτι του 19ου αιώνα που κοσμεί το Νότιο Λονδίνο

Η ομάδα της Charu Gandhi, ιδρύτριας και Director του Design Studio Elicyon, προσέγγισε την αποκατάσταση αρχοντικού στο Νότιο Λονδίνο με βαθύ σεβασμό προς την ιστορική ταυτότητα του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα του προσέφερε μια νέα, πιο προσωπική αφήγηση. Η κατοικία, χαρακτηριστική του πρώιμου 19ου αιώνα, διατηρεί την επιβλητική της αρχοντιά, όμως μέσα της αποκαλύπτεται μια διαφορετική ιστορία: αυτή μιας σύγχρονης οικογένειας που ζει, εργάζεται και χαλαρώνει με άνεση.