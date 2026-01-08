Αυτό είναι το αρχοντικό σπίτι του 19ου αιώνα που κοσμεί το Νότιο Λονδίνο
Αυτό είναι το αρχοντικό σπίτι του 19ου αιώνα που κοσμεί το Νότιο Λονδίνο
Το Design Studio Elicyon υπογράφει ένα έργο που ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στη βρετανική αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.
Το Design Studio Elicyon υπογράφει ένα έργο που ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στη βρετανική αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.
Η ομάδα της Charu Gandhi, ιδρύτριας και Director του Design Studio Elicyon, προσέγγισε την αποκατάσταση αρχοντικού στο Νότιο Λονδίνο με βαθύ σεβασμό προς την ιστορική ταυτότητα του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα του προσέφερε μια νέα, πιο προσωπική αφήγηση. Η κατοικία, χαρακτηριστική του πρώιμου 19ου αιώνα, διατηρεί την επιβλητική της αρχοντιά, όμως μέσα της αποκαλύπτεται μια διαφορετική ιστορία: αυτή μιας σύγχρονης οικογένειας που ζει, εργάζεται και χαλαρώνει με άνεση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα