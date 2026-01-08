Oι μεγαλύτερες τάσεις στις τσάντες για τον χειμώνα του 2026
MARIE CLAIRE

Oι μεγαλύτερες τάσεις στις τσάντες για τον χειμώνα του 2026

Τα σχέδια της νέας σεζόν ξεφεύγουν από τον μινιμαλισμό των προηγούμενων χρόνων και γίνονται το πιο φρέσκο και δυναμικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας.

Oι μεγαλύτερες τάσεις στις τσάντες για τον χειμώνα του 2026
Αυτή τη σεζόν, οι τάσεις στις τσάντες έρχονται να ανατρέψουν τα συνηθισμένα. Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της χαλαρές γραμμές, slouchy σιλουέτες και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες που προσθέτουν ενδιαφέρον σε κάθε layered look.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης