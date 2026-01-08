Oι μεγαλύτερες τάσεις στις τσάντες για τον χειμώνα του 2026
Τα σχέδια της νέας σεζόν ξεφεύγουν από τον μινιμαλισμό των προηγούμενων χρόνων και γίνονται το πιο φρέσκο και δυναμικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας.
Αυτή τη σεζόν, οι τάσεις στις τσάντες έρχονται να ανατρέψουν τα συνηθισμένα. Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της χαλαρές γραμμές, slouchy σιλουέτες και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες που προσθέτουν ενδιαφέρον σε κάθε layered look.
