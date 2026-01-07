Meghan Markle: Διέρρευσαν κατά λάθος απόρρητες πληροφορίες της επιχείρησής της
Meghan Markle: Διέρρευσαν κατά λάθος απόρρητες πληροφορίες της επιχείρησής της
Με αποτέλεσμα να γίνει αντικείμενο κριτικής
Αντικείμενο δημόσιας κριτικής έγινε η Meghan Markle και το brand της, As Ever, μετά από βλάβη στη διαδικτυακή πλατφόρμα της που αποκάλυψε το απόθεμα των προϊόντων της. Συγκεκριμένα, χρήστες του Reddit έγραψαν ότι προσθέτοντας στο καλάθι των αγορών τους μεγάλες ποσότητες ενός προϊόντος, εξασφάλιζαν αυτομάτως πρόσβαση στο διαθέσιμο απόθεμά του.
