Το vampire look είναι το hair trend που θα βλέπουμε παντού το 2026

Το vampire haircut είναι το νέο hair trend που αρχίζει να ξεχωρίζει για το 2026 και συνδέεται άμεσα με τη dark romantic αισθητική που βλέπουμε όλο και πιο συχνά γύρω μας το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ένα κούρεμα που ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, αλλά μια πιο ελεύθερη προσέγγιση στο στιλ των μαλλιών, με έμφαση στην υφή, την ένταση και το προσωπικό στοιχείο. Δεν μας ενδιαφέρει η τελειότητα, αλλά το attitude και το ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.





Το ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο κούρεμα ανεβαίνει συνεχώς και αυτό δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με στοιχεία από το Pinterest, οι αναζητήσεις για το vampire haircut έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ γενικότερα η αισθητική που κινείται σε πιο dark romantic μονοπάτια βρίσκεται ξεκάθαρα στο προσκήνιο. Μαύρα νύχια, gothic αναφορές, smokey eyes με σβησμένο μολύβι και beauty looks που θυμίζουν κάτι από νύχτα και μυστήριο είναι αυτά που μας τραβούν περισσότερο από ποτέ. Η νοσταλγία των 00s και της εποχής του Twilight επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά με πιο σύγχρονο και προσωπικό χαρακτήρα.

06.01.2026, 14:30