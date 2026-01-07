Τα ωραιότερα πλεκτά φορέματα που μπορείτε να αγοράσετε τώρα
MARIE CLAIRE

Τα ωραιότερα πλεκτά φορέματα που μπορείτε να αγοράσετε τώρα

Ένα από εκείνα τα λίγα αντικείμενα που συνδυάζουν μια απαλή, ζεστή αίσθηση με μια τόσο κομψή εμφάνιση.

Τo πλεκτό φόρεμα είναι ένα από εκείνα τα λίγα αντικείμενα που συνδυάζουν μια απαλή, ζεστή αίσθηση με μια τόσο κομψή εμφάνιση. Το ευέλικτο κομμάτι που τόσο αγαπάμε συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις, που θα κυριαρχήσει στα σύνολα της σεζόν. Αυτό τον χειμώνα υπάρχει πλήθος υφών και στυλ για να επιλέξετε, ώστε να μην χρειαστεί να αποχωριστείτε την απαλή υφή του και την ελευθερία κινήσεων που προσφέρει σε καμία ώρα της ημέρας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
