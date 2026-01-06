H Dua Lipa υποδέχεται τη νέα χρονιά με ένα manicure που θυμίζει confetti

Οχειμώνας είναι συνήθως η καλύτερη εποχή του χρόνου για να επιλέξει κανείς τα πιο σκούρα και μελαγχολικά χρώματα στα νύχια, όπως το σκούρο κόκκινο, το μπλε και το μαύρο, αλλά στον κόσμο της Dua Lipa, τα εορταστικά σχέδια νυχιών θα κυριαρχούν πάντα, σε κάθε εποχή.