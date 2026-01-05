Μπριζίτ Μακρόν: Καταδικάστηκαν 10 από τους ανθρώπους που έλεγαν πως είναι άντρας
Δικάστηκαν για διαδικτυακό εκφοβισμό.
Δέκα άτομα καταδικάστηκαν από δικαστήριο στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Brigitte Macron, μετά τη διάδοση ψευδών και προσβλητικών πληροφοριών εις βάρος της Γαλλίδας Πρώτης Κυρίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι κατηγορούμενοι διέδιδαν ανυπόστατους ισχυρισμούς σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, μεταξύ αυτών και θεωρίες συνωμοσίας ότι γεννήθηκε άνδρας. Άλλες αναρτήσεις περιλάμβαναν ψευδείς κατηγορίες περί παιδοφιλίας, τις οποίες το δικαστήριο χαρακτήρισε «ιδιαίτερα υποτιμητικές, προσβλητικές και κακόβουλες».
Οι καταδικασθέντες είναι οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας από 41 έως 65 ετών. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας εκπαιδευτικός, ένας επιστήμονας πληροφορικής, καθώς και δύο γνωστοί bloggers. Ορισμένοι υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι τα σχόλιά τους έγιναν χάριν αστεϊσμού και δήλωσαν πως δεν κατανοούσαν τον λόγο της δίωξής τους, παρότι κάποιες από τις αναρτήσεις είχαν δεκάδες χιλιάδες προβολές.
