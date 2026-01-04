Χέιλι Μπίμπερ: Γιορτάζει 10 χρόνια με τον σύζυγό της με μια παλιά φωτογραφία - Οι αντιδράσεις και η Σελίνα Γκόμεζ

Η Hailey Bieber και ο Justin Bieber μοιράζονται τα φιλιά τους εδώ και μία ολόκληρη δεκαετία.Την Πρωτοχρονιά, η Hailey θέλησε να τιμήσει αυτό το ξεχωριστό ορόσημο της σχέσης τους, δημοσιεύοντας στο Instagram Story της μια throwback φωτογραφία, όπου τη βλέπουμε σε ένα παθιασμένο φιλί με τον Justin Bieber.Το στιγμιότυπο, το οποίο είχε ανεβάσει ο ίδιος ο Justin το 2016, όταν το ζευγάρι έκανε ουσιαστικά γνωστή τη σχέση του, δείχνει τη Hailey με crop top και τζιν σορτς, ενώ ο Justin την αγκαλιάζει τρυφερά από τη μέση.«Ten New Years together», έγραψε η Hailey στη φωτογραφία. «And counting».