Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης: Η ορκωμοσία του Zohran Mamdani και το πάρτι που ακολούθησε

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, την 1η Ιανουαρίου, η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε όχι μόνο το νέο έτος αλλά και μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Ο Zohran Mamdani ορκίστηκε επίσημα δήμαρχος, γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει το αξίωμα και ένας από τους νεότερους δημάρχους στη σύγχρονη ιστορία της πόλης.