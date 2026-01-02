Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης: Η ορκωμοσία του Zohran Mamdani και το πάρτι που ακολούθησε
Η τελετή ορκωμοσίας την Πρωτοχρονιά, το block party στο Lower Manhattan και τα πρόσωπα που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη Νέα Υόρκη.

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, την 1η Ιανουαρίου, η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε όχι μόνο το νέο έτος αλλά και μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Ο Zohran Mamdani ορκίστηκε επίσημα δήμαρχος, γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει το αξίωμα και ένας από τους νεότερους δημάρχους στη σύγχρονη ιστορία της πόλης.

