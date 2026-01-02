Αποχώρησε από το πρώτο ραντεβού αμέσως μόλις έφτασε στο σημείο συνάντησης – Τι την έκανε να το βάλει στα πόδια

Οκόσμος του dating συχνά εκπλήσσει ακόμη και τους πιο έμπειρους. Σε αυτή την περίπτωση, μια γυναίκα δεν χρειάστηκε περισσότερα από λίγα λεπτά για να διαπιστώσει ότι το πρώτο ραντεβού δεν είχε καμία προοπτική και να αποχωρήσει.Η Rachel Anderson είναι single και, όπως δηλώνει, προσπαθεί ενεργά να βρει τον άνθρωπό της. Αυτό που ξεκαθαρίζει, ωστόσο, είναι πως δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί συμπεριφορές που θεωρεί προσβλητικές ή χειριστικές, ακόμη κι αν προέρχονται από έναν υποψήφιο σύντροφο.Πριν από το ραντεβού, της ζητήθηκε να ντυθεί άνετα, «σαν μια χαλαρή μέρα στο σπίτι», όπως εξήγησε σε βίντεο στο TikTok, το οποίο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές. Έτσι, επέλεξε φόρμα, φούτερ, αθλητικά παπούτσια, με τα μαλλιά πιασμένα σε κότσο και χωρίς κοσμήματα ή ιδιαίτερη προετοιμασία.Όταν όμως έφτασε στο σημείο του ραντεβού που είχε προτείνει ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούσε, συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο για συνάντηση για μια χαλαρή έξοδο, αλλά για ραντεβού σε ένα ιδιαίτερα κομψό εστιατόριο. Όπως ανέφερε, της είχε δοθεί η εντύπωση ότι θα επρόκειτο για κάτι αντίστοιχο με ένα απλό Netflix and chill.