H Pink πέρασε την Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο - Η ανάρτηση με τους επιδέσμους στον λαιμό (εικόνα)

Tην αλλαγή του χρόνου σε νοσοκομειακό δωμάτιο πέρασε η Pink, ωστόσο το χαμόγελο και η αισιοδοξία της δεν έλειψαν ούτε στιγμή. Η τραγουδίστρια υποδέχτηκε το 2026 φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα και με επίδεσμο στον λαιμό, αποκαλύπτοντας πως υποβλήθηκε σε σημαντική ιατρική επέμβαση, την ώρα που η οικογένειά της απολάμβανε τις διακοπές της στο χιόνι.Σε μια ειλικρινή ανάρτηση μίλησε για μια χρονιά που «κινήθηκε από το απόλυτα καταστροφικό μέχρι το απλώς ενοχλητικό». Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να σταθεί στο φως και όχι στις δυσκολίες, εξηγώντας πως η απόφασή της να προχωρήσει στην επέμβαση ήταν ένας τρόπος να φροντίσει τον εαυτό της. «Ίσως να μην είναι ένα λαμπερό λίφτινγκ, αλλά απέκτησα δύο καινούριους δίσκους στον αυχένα μου. Ένα ακόμη σημάδι που μου θυμίζει να σέβομαι και να φροντίζω το σώμα μου», έγραψε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «το ροκ εν ρολ είναι άθλημα επαφής».Στο μακροσκελές μήνυμά της, μίλησε και για την ανάγκη να δείχνουμε περισσότερη κατανόηση και φροντίδα – τόσο προς τους άλλους όσο και προς τον εαυτό μας. «Επιλέγω τη χαρά, αφήνω πίσω τον πόνο και συνεχίζω να αναζητώ το φως, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά», έγραψε χαρακτηριστικά.